- Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri, la Euronews Romania, ca in perioada urmatoare va avea loc o sedinta comuna a guvernelor Romaniei si Ucrainei, reuniune care cel mai probabil se va desfasura la Bucuresti.

- Guvernul Romaniei a facut un anunț deosebit de important pentru pensionari, care vizeaza o schimbare radicala in sistemul de gestionare a pensiilor. Premierul Marcel Ciolacu a dezvaluit ca se va introduce un nou sistem informativ la Casa Naționala de Pensii Publice, un pas ce va aduce numeroase beneficii…

- Premierul Marcel Ciolacu a comunicat miercuri ca intenționeaza sa efectueze saptamana viitoare o vizita oficiala in Turcia. In cadrul acestei vizite, in conformitate cu Parteneriatul strategic intre cele doua țari, este planificata organizarea unei ședințe comune a Guvernelor de la București și Ankara.…

- Premierul Marcel Ciolacu a avut o intrevedere miercuri, cu Kathleen Kavalec, ambasadorul Statelor Unite in Romania. Cei doi oficiali au discutat, la Palatul Victoria, despre stimularea creșterii economice in Romania, conform anunțului postat pe rețeaua X, de Guvernul Romaniei, potrivit gandul.ro. „Discuție…

- Premierul Marcel Ciolacu a vorbit despre interdictia liderului AUR, George Simion, de a intra in Republica Moldova si Ucraina! Șeful Executivului spune ca a primit documente secrete, iar decizia celor doua guverne este una intemeiata. Premierul Marcel Ciolacu a vorbit despre interdicția pusa lui George…