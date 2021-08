Stiri pe aceeasi tema

- Liderul unei grupari de traficanți de țigari din Arad, Cosmin Mladin, a fost ridicat de poliție din centrul Capitalei, la scurt timp dupa ce s-a judecat la tribunal arestarea preventiva, formulata inițial in lipsa. Acesta și adjunctul sau au aparut insa in sala de judecata, la mai bine de o saptamana…

- Țanțarii au fost depistați in centrul Capitalei.Doua mari parcuri, respectiv Cișmigiu și Izvor, sunt vizate de masuri speciale.Specialiștii atrag atenția ca infecția este destul de greu de depistat pentru ca, in 80% din cazuri, persoanele infectate nu au simptome. Printre acestea se numara febra, durere…

- Consulul Estoniei la Sankt-Petersburg, Mart Latte, a fost retinut marti, in timp ce primea „informatii clasificate” de la un cetatean rus, a anuntat Serviciul Federal de Securitate al Rusiei, citat de Interfax, conform Reuters , intr-o mișcare pe care Estonia o catalogheaza drept o „inscenare” sub acuzații…

- BUCUREȘTI, 26 iun – Sputnik. Purtatoarea de cuvant a MAE rus Maria Zaharova nu trece cu vederea nici abuzurile și nici ipocrizia SUA.МИД РФZaharova a reacționat la planurile de noi sancțiuni ale SUA impotriva Rusiei Astfel, Zaharova a reacționat dupa ce Casa Alba a emis o declarație prin care cerea…

- Ion Țiriac (82 de ani), unul dintre cei mai bogați afaceriști din Romania, incearca o noua lovitura: investește 100 de milioane de euro intr-un complex imobiliar din Capitala. Țiriac e gata sa puna la bataie o suma uriașa pentru a derula un proiect imobiliar mareț intr-o zona extrem de ravnita a Capitalei.…

- Doua barje incarcate cu peste o mie de tone de deseuri, aduse din Bulgaria pentru o firma din Bucuresti, au fost depistate de politistii de frontiera in Portul Murfatlar, marfa urmand sa fie returnata expeditorului. Context: De la inceputul anului au fost identificate 64 cazuri de transport ilegal…

- Campionatul European de fotbal 2020 se va desfașura in aceasta vara, in perioada 11 iunie- 11 iulie 2021, dupa ce a fost aminat in 2020 din cauza pandemiei de coronavirus. Cind incep meciurile EURO 2020 Cele 11 orase gazda ale EURO 2020 sint Bucuresti (Romania), Baku (Azerbaidjan), Copenhaga (Danemarca),…

- Romania a inceput astazi, 2 iunie 2021, vaccinarea impotriva COVID-19 a copiilor cu varste cuprinse intre 12 și 15 ani. Primul centru de vaccinare se afla in București. Dupa ce vaccinarea cu serul Pfizer pentru copii cu varste cuprinse intre 12-15 ani a fost aprobata pe 28 mai de Agenția Europeana…