- Executivul va aproba, prin hotarare, acordarea unui ajutor umanitar din rezerva Ministerului Sanatatii, cu titlu gratuit, pentru Tunisia, in conformitate cu prevederile articolului 41 alineat (4) din Legea nr .95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Ajutorul, acordat in vederea gestionarii…

- Expertul in sanatate publica Razvan Chereches critica autoritatile pentru esecul campaniei de vaccinare si avertizeaza ca valul 4 al pandemiei se apropie. Vaccinurile reprezinta singura arma in lupta cu pandemia, iar batalia, in acest moment, e departe de a fi castigata, spune el.

- BRD Groupe Societe Generale este una dintre cele cinci institutii de credit din Romania selectate de Ministerul Economiei in vederea implementarii schemei de ajutor de stat prevazuta de Ordonanta de Urgenta nr. 224/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru indeplinirea…

- Guvernul a adoptat miercuri, ordonanta de urgenta care face posibila decontarea navetei elevilor. Pentru prima data va fi platita si naveta elevilor care au de parcurs mai mult de 50 de kilometri. Ministerul Educatiei are anul acesta in buget 100 de milioane de lei pentru 130.000 de beneficiari estimati,…

- ​Asociatie: Centralele de apartament nu trebuie interzise, dar ar putea fi taxate pentru emisiile de CO2. Cât ar plati consumatorii ● Cine pierde și cine câștiga din pensionarea opționala la 70 de ani și interdicția cumularii pensiei cu salariul ● 4 din 10 spitale din România NU raporteaza…

- Pretestarile PISA s-au incheiat zilele trecute, iar rezultatul final al participarii este de 94,69%, a declarat, joi, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, care a subliniat importanta evaluarilor comparative internationale, precizand ca in acest an au fost alocate 4 milioane de lei pentru a sprijini…

- CARAS-SEVERIN – De la tribuna Parlamentului, deputatul carasean face o declaratie politica pe aceasta tema, adresandu-se, in special, prim-ministrului! Declaratia parlamentarului PSD de Caras-Severin, Romulus Marius Damian, vine pe fondul tacerii ministrului Educatiei, Sorin Cimpeanu, pe care l-a interpelat…

- A number of 207 business operators in Romania have started vaccinating their employees against COVID-19, most of them in the city of Brasov, said on Tuesday Deputy Chairman of the National COVID-19 Vaccination Coordination Committee (CNCAV) Andrei Baciu. "So far, we are talking about a number of…