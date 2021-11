Stiri pe aceeasi tema

- O tragedie a avut loc in aceasta dimineața pe ruta București Nord-Brașov. O femeie in varsta de 60 de ani a murit, dupa ce a fost calcata de tren. Potrivit surselor Puterea, femeia era de loc din Posada și suferea de depresie de aproximativ doi ani. Tragedia fost semnalata de catre martori. Mai multe…

- In urma accidentului de vineri (15 octombrie) seara, petrecut pe Centura municipiului Carei au rezultat doua victime, spun pompierii satmareni. Una dintre victime a fost gasita carbonizata, iar cea de-a doua a refuzat transportul la spital. La fața locului s-au deplasat 12 subofițeri cu o autospeciala…

- Cațiva suporteri de-ai lui Poli Iași au afișat un mesaj de efect in week-end, la cateva zile dupa tragedia de la Constanța, unde șapte persoane au murit intr-un cumplit incendiu la Secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase. In timpul meciului Poli Iași - Metaloglobus, incheiat 0-1, ultrașii ieșeni…

- Un incendiu puternic ce a afectat locuința unei batrane a lasat dezastru in urma. Femeia a sfarșit in condiții infioratoare. Pompierii suceveni au intervenit, in dimineața acestei prime zile din saptamana, in localitatea Poiana Negrii, pentru a stinge flacarile care au cuprins o casa. Din pacate, insa,…

- O femeie in varsta de 80 de ani și-a gasit sfarșitul in dimineața zilei de luni, dupa ce casa in care locuia a fost mistuita de un puternic incendiu. Tragedia s-a petrecut la Poiana Negri, iar potrivit pompierilor focul a plecat de la coșul de fum care nu era izolat corespunzator. Pompierii au fost…

- Tragedia a avut loc pe șoseaua de centura a Oradiei. Barbatul era din Macedonia, iar în timp ce se deplasa cu TIR-ul pe drum a facut infarct și a intrat într-un parapet, potrivit ebihoreanul.ro. Pompierii au fost nevoiți sa sparga geamul cabinei…

- Nu este singurul incident de acest fel din ultima perioada. In urma cu o saptamana, in același loc, trei fete cu varste curpinse intre 13 și 15 ani s-au electrocutat dupa ce, s-au urcat pe un vagon de marfa cu intenția de a se fotografia. Una dintre ele a ajuns in stare critica la spital, iar celelalte…

- USR PLUS (Save Romania Union - Freedom, Unity, Solidarity Party) co-chair Dacian Ciolos on Tuesday said he hoped that the Ministry of Health will receive an additional 2 billion lei on the occasion of the budget rectification, in addition to the money going to CNAS, which should be enough until the…