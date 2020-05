Stiri pe aceeasi tema

- In perspectiva relaxarii restricțiilor incepand cu 15 mai, autoritațile de la București vorbesc despre un necesar de 100 de milioane de maști de protecție, care vor fi obligatorii in spațiile inchise și in mijloacele de transport in comun.„Discuțiile au mers pana la 100 de milioane de maști care se…

- Poliția Romana a anunțat ca in martie, luna in care s-a declansat starea de urgenta si implicit familiile sunt obligate sa stea mai mult la domiciliu, se inregistreaza o creștere a cazurilor de violența in...

- Invingator de doua ori in turneele de Mare Șlem la dublu, Tecau povestește cum iși ocupa timpul in aceasta perioada, dar și ce dupa ce tanjește Horia Tecau s-a adaptat rapid la noua realitate prin care trece lumea. Tenisul l-a ajutat sa fie foarte flexibil și conștient de sine și sa gaseasca rapid soluții.…

- Teo Trandafir s-a menținut in topul preferințelor ani de-a randul. A ajuns deja la peste doua decenii de cand ii incanta pe telespectatori cu buna dispoziție care o caracterizeaza. Inceputul a fost insa unul greu și pentru Teo Trandafir. Inainte de a deveni vedeta, aceasta a avut o meserie ca oricare…

- Bursucu a povestit pentru revista VIVA!, ca iși petrece timpul in familie in aceste zile de carantina, din cauza coronavirusului. Colegul lui Teo, la Kanal D, a renunțat la ieșirile in oraș, pentru a respecta masurile adoptate cu privire la COVID-19. Cu toate astea, el este nevoit sa faca naveta Constanța-București.…

- Executivul a aprobat astazi Hotararea de Guvern care cuprinde o serie masuri in domeniul sanatatii pe perioada instituirii starii de urgenta. Proiectul de act normativ a fost publicat in transparenta decizionala in data de 23 martie 2020, iar propunerile specialistilor din domeniul medical si ale pacientilor…

- Tarom anunța ca suspenda zborurile București - Istanbul din 30 martie și pana in 30 aprilie. Zborurile pe ruta București - Istanbul vor fi suspendate in intervalul 30 martie - 30 aprilie 2020, urmare a...