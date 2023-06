Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o postare pe pagina personala de Facebook, Radu Cristescu, 55 de ani, deputat PSD, a folosit un limbaj incalificabil, plin de insulte, dupa ce UDMR nu a mai intrat in Guvernul Ciolacu. Postarea a fost semnalata, inițial, de HotNews.Deputatul ales in 2020 scrie, in postarea ilustrata cu fotografie…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a aplicat 89 amenzi contraventionale in valoare totala de 693.500 lei, in urma campaniei de verificare a modului in care sunt respectate prevederile legislatiei in domeniu, in ceea ce priveste serviciile oferite consumatorilor la desfasurarea…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a aplicat 89 amenzi contraventionale in valoare totala de 693.500 lei, in urma campaniei de verificare a modului in care sunt respectate prevederile legislatiei in domeniu, in ceea ce priveste serviciile oferite consumatorilor la desfasurarea…

- Controale masive realizate de cei de la ANPC. Au fost descoperite numeroase nereguli. Potrivit ultimelor informații, Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a dat 89 de amenzi in valoare de circa 700.000 de lei in urma unor controale la companiile feroviare. De asemenea, in urma…

- Geamuri ale vagoanelor de tren si usi de acces fisurate, toalete neigienizate, sali de asteptare cu paianjeni pe pereti sunt doar cateva neregulile descoperite de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor in urma controalelor facute, in ultimele patru luni, in domeniul transportului feroviar.…

- „Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a derulat, in primele 4 luni ale acestui an, o campanie de verificare a modului in care sunt respectate prevederile legislatiei in domeniu, in ceea ce priveste serviciile oferite consumatorilor la desfasurarea activitatii in transportul feroviar.…

- ANPC a transmis sambata, printr-un comunicat de presa, ca a desfasurat de la inceputul anului, o campanie de verificare a modului in care sunt respectate prevederile legislatiei in domeniu, in ceea ce priveste serviciile oferite consumatorilor la desfasurarea activitatii in transportul feroviar. Sub…