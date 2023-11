Bursele europene au închis vineri în scădere, după declaraţii ale preşedintelui Rezervei Federale a SUA Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in declin cu 1%. Actiunile producatorilor de alimente si bauturi au condus pierderile, incheind sesiunea in scadere cu 3,1%, iar toate sectoarele au inchis in rosu, cu exceptia actiunilor din sectorul petrolului si gazelor, care au crescut cu 0,4%. Powell a declarat joi ca el si colegii sai au fost incurajati de recenta incetinire a ratelor inflatiei, dar inca nu sunt convinsi ca au atins o atitudine de politica monetara care este ”suficient de restrictiva pentru a reduce inflatia la 2% in timp”. Fed a mentinut dobanzile neschimbate saptamana trecuta, impreuna… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

