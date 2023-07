Bursele europene au închis miercuri în scădere, din cauza datelor economice negative din Europa şi China Indicele paneuropean Stoxx 600 a coborat cu 0,7%, subindicii companiilor de asigurari si de utilitati scazand cel mai mult, cu 1,9%,. Stoxx 600 a inregistrat fluctuatii mici in ultimele trei sesiuni, pe masura ce starea de spirit a devenit prudenta inaintea sezonului raportarilor financiare pentru trimestrul al doilea. Activitatea sectorului serviciilor din China a incetinit considerabil in iunie, potrivit sondajului Caixin/S&P Global al managerilor de achizitii, desi a ramas in teritoriu de expansiune pentru a sasea luna consecutiv. Intre timp, cifrele PMI pentru zona euro au aratat ca productia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

