Bursele europene au închis marţi în scădere, investitorii analizând rezultatele financiare raportate de companii Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat tranzactiile in declin cu 0,88%, toate bursele si sectoarele majore terminand in teritoriu negativ. Automobilele au condus pierderile, scazand cu 1,6%, in timp ce actiunile din serviciile financiare au coborat cu 1,45%. Dupa ce au crescut cu 0,4% in tranzactiile de dimineata, actiunile de petrol si gaze au scazut in final cu 0,8%. Luni, indicele de referinta paneuropean a incheiat ziua in cresetere usoara, sprijinit de actiunile din domeniul sanatatii si de un raport care arata ca inflatia din zona euro a incetinit si mai mult in iulie. Stoxx 600 a avansat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

