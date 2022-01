Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Antony Blinken discuta astazi la Geneva cu omologul sau rus, într-o noua încercare de a calma tensiunile militare legate de Ucraina. Dupa consultarile avute cu aliati europeni, secretarul de stat Blinken a avertizat ca amenintarile Rusiei la adresa Ucrainei…

- Rusia ar putea lansa un atac in orice moment asupra Ucraina, a declarat marti purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, care a evocat o "situatie extrem de periculoasa", relateaza Reuters si AFP. "Suntem intr-un stadiu in care Rusia poate lansa in orice moment un atac in Ucraina", a apreciat…

- Secretarul de Stat american Antony Blinken efectueaza marti o vizita in Ucraina, pentru a afisa astfel sustinerea Kievului de catre Statele Unite, pe fondul unor temeri cu privire la o invazie a Rusiei, anunta intr-un comunicat Departamentul de Stat, relateaza AFP.

- Șeful diplomației americane, Antony Blinken, a declarat vineri, 7 ianuarie, ca situația de criza din jurul Ucrainei poate fi inca rezolvata printr-o ”soluție diplomatica”, daca Rusia accepta dialogul, relateaza AFP, citata de Agerpres . ”Suntem gata sa raspundem cu forta la o noua agresiune rusa. Dar…

- Președintele SUA Joe Biden și omologul sau rus Vladimir Putin urmeaza sa aiba joi o convorbire telefonica în încercarea de a detensiona criza legata de Ucraina, aceasta fiind a doua discuție dintre cei doi în decurs de o luna, informeaza BBC. Cei doi lideri vor discuta despre…

- Rusia se va confrunta cu consecinte grele si costuri severe daca presedintele Vladimir Putin va ataca Ucraina, a avertizat duminica Grupul celor mai dezvoltate sapte state ale lumii (G7), intr-un comunicat citat de Reuters, arata News.ro. Serviciile de informatii americane evalueaza ca Rusia…

- Rusia a concentrat peste 94.000 de soldați în apropierea granițelor Ucrainei și s-ar putea sa se pregateasca pentru o ofensiva militara pe scara larga la sfârșitul lunii ianuarie, a declarat vineri ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, în fața parlamentului, citând…

- Miniștrii de externe ai NATO vor discuta marți posibilele intenții ale președintelui Vladimir Putin în privința trupelor rusești masate la granițele Ucrainei și despre raspunsul pe care ar trebui sa-l dea Alianța, în timp ce Belarus a anunțat exerciții militare comune cu Rusia, transmite…