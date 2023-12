Bursele europene au crescut joi şi au înregistrat în noiembrie cea mai bună evoluţie din ianuarie Indicele regional Stoxx 600 a inchis in urcare cu 0,5%, la un maxim din ultimele 10 saptamani. In noiembrie, Stoxx 600 a avansat cu 5,87% in noiembrie, conform datelor LSEG, aceasta fiind cea mai buna performanta din ianuarie si o inversare importanta dupa trei pierderi lunare consecutive. Indicele german DAX a crescut vineri cu 0,3%, CAC 40 al bursei din Paris cu 0,59% si FTSE 100 al bursei din Londra cu 0,41%. FTDE MIB al bursei din Milano a urcat cu 0,16% si IBEX 35 al bursei din Madrid a coborat cu 0,04%. Actiunile din SUA au inregistrat, de asemenea, o schimbare a tendintei in noiembrie,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

