- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat 4,375 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 1,64%, in aceasta saptamana, in timp ce valoarea tranzactiilor cu actiuni a crescut cu 0,45%, in comparatie cu saptamana anterioara.

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 6,174 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 2,29%, in aceasta saptamana, in timp ce valoarea tranzactiilor cu actiuni a scazut cu 10,88%, in comparatie cu saptamana anterioara.

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 3,53 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 1,28%, in aceasta saptamana, in timp ce valoarea tranzactiilor cu actiuni a scazut cu 15,13%, in comparatie cu saptamana anterioara.

- ”Astazi este o zi istorica pentru Bursa de Valori Bucuresti. Este ziua in care compania Hidroelectrica intra la tranzactionare si stabileste, astfel, un nou record pentru oferta publica initiala la bursa romaneasca. Se incheie, astfel, procesul de listare al Hidroelectrica, o decizie corecta si…

- Presedintele Bursei de Valori Bucuresti, Radu Hanga, considera ca succesul ofertei legate de listarea la Bursa a companiei Hidroelectrica arata ca piata locala a castigat in maturitate, iar investitorii sunt dispusi sa aloce sume semnificative atunci cand au parte de oferte atractive.Radu Hanga a…

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, a declarat miercuri ca listarea Hidroelectrica este cel mai asteptat moment bursier al ultimilor ani la Bucuresti si o realizare remarcabila pentru tara noastra, pentru piata de capital si pentru industria energetica. Astazi este o zi istorica pentru Bursa de…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat 3,07 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 1,45%, in aceasta saptamana, in comparatie cu saptamana anterioara.Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea bursiera a ajuns la 214,840 miliarde de lei, in perioada 3 - 7 iulie…

- ”Piata de capital din Romania a crescut cu 7,1% in primele cinci luni ale acestui an, prin prisma indicelui BET-TR, care include si dividendele. La finalul sedintei de tranzactionare din 31 mai, BETTR a afisat un nivel de 24.301 puncte. Tot in acest timp, BET-NG, indicele companiilor din energie si…