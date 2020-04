Stiri pe aceeasi tema

- Principalii trei indici bursieri de pe Wall Street au inchis marti in scadere, iar Dow Jones a inregistrat cea mai mare scadere trimestriala din 1987, in timp ce S&P 500 a consemnat cel mai grav declin de la criza financiara din 2008, pe fondul dovezilor tot mai clare referitoare la impactul economic…

- Bursa americana a inregistrat cel mai grav declin de dupa 1987. Trump avertizeaza ca SUA ar putea intra in recesiune Indicii bursieri de pe Wall Street au inregistrat luni cel mai grav declin consemnat dupa 1987, iar indicele S&P 500 a inchis la cel mai redus nivel din decembrie 2018. Investitorii…

- Bursa de pe Wall Street a inregistrat luni cea mai mare scadere zilnica care a avut loc dupa criza financiara mondiala din 2008, pe fondurilor temerilor de recesiune provocate de prabusirea preturilor petrolului si extinderea epidemiei de coronavirus, relateaza Reuters, scrie news.ro.Toti…

