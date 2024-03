Stiri pe aceeasi tema

- Un fost președinte de țara a fost gasit vinovat de trafic de droguri! Vorbim despre Juan Orlando Hernandez, fostul președinte al Hondurasului, care risca acum inchisoarea pe viața! Juan Orlando Hernandez, fostul președinte al statului Honduras, a fost gasit vinovat, vineri, pentru conspirație privind…

- ”Operatorul aerian HiSky marcheaza, la inceputul lunii martie, aniversarea primilor trei ani de activitate pe piata de transport aerian. Bilantul celor trei ani plaseaza HiSky in topul celor mai rapide ascensiuni din industrie atat in ceea ce priveste numarul de pasageri transportati, cat si extinderea…

- Televiziunea publica NHK și alte media japoneze au anunțat ca Seiji Ozawa (foto) a murit marți din cauza unei insuficiențe cardiace, relateaza Reuters.Potrivit cotidianului Asahi Shimbun, la inmormantare au participat cei mai apropiați prieteni și familia sa.Foto: ProfimediaDe-a lungul carierei sale,…

- In SUA, un bebeluș din zece, nascut prematur, este asociat cu expunerea femeii insarcinate la ftalați, potrivit unui recent studiu american, transmite RFI. Ftalații sunt compuși chimici extrem de raspandiți, in special in plastice. Cercetatorii subliniaza ca din cauza acestui fenomen, costurile medicale…

- „Pasagerii din Cluj Napoca si Chisinau vor putea ajunge in Statele Unite ale Americii cu doar o scurta oprire, la Bucuresti. Compania aeriana HiSky a introdus in sistemul de rezervari posibilitatea de achizitie directa a zborurilor catre New York, cu plecare de pe aeroporturile din Cluj si din capitala…

- Lisabona, Buenos Aires sau Toronto sunt in topul celor mai prietenoase orașe in 2024, potrivit BBC, atat pentru turiști, cat și pentru nomazii digitali, adica cei care lucreaza online de oriunde din lume. Lisabona, capitala Portugaliei, este considerata cel mai ieftin oraș din Europa de Vest. Costurile…

- Vești bune pentru romanii care vor sa ajunga in Statele Unite ale Americii! Urmeaza sa se introduca zboruri directe din București in New York, iar primul avion care va parcurge aceasta distanța a ajuns deja in Romania. Iata cat va costa un bilet de avion și din ce data vor fi introduse zborurile.

- Un document semnat de ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, arata ce se intampla cu contractul de 103,2 milioane de euro semnat cu Alstom pentru livrarea a 13 trenuri catre Metrorex. Compania Alstom i-a transmis ministrului Sorin Grindeanu ca livrarea trenurilor de metrou catre Metrorex se va…