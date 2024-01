Ministrul Energiei, Sebastian Burduja , susține ca este victima tehnologiei deepfake pentru inșelarea cetațenilor in achiziționarea de servicii false. Sebastian Burduja a anunțat ca a depus o plangere penala la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție impotriva utilizarii tehnologiei deepfake pentru inșelarea cetațenilor in achiziționarea de servicii false de investiții in domeniul energiei. Aceste fapte reprezinta infracțiuni grave, nu doar impotriva individului, ci și impotriva securitații naționale a Romaniei,, considera Burduja . Iata ce spune ministrul Energiei: ”In data…