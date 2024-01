Stiri pe aceeasi tema

- Schema de plafonare/compensare va costa anul viitor bugetul de stat doar trei miliarde lei, fata de 9-10 miliarde lei anul acesta, a declarat ministrul Energiei, Sebastian Burduja, informeaza AGERPRES . „ANRE (Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei n.r) ne spune ca schema de plafonare…

- ”Ministerul Energiei nu are drept legal de control asupra furnizorilor din energie, dar – in calitate de ministru – am solicitat atat oficial, cat si public ANRE sa verifice modul in care furnizorii de pe piata de gaze si energie electrica respecta prevederile OUG27/2022. Avem un dialog constant si…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) se afla in pline acțiuni de control la 6 mari furnizori de energie electrica, la principalii 3 mari furnizori de gaze, dar și la traderi, se arata in raspunsurile transmise de catre instituție in urma unor solicitari ale HotNews.ro. ANRE…

- Ministrul Energiei Sebastian Burduja a afirmat ca schema de plafonare a pretului la energie a costat Romania anul trecut 15 miliarde de lei, in aceasta iarna va costa noua miliarde de lei, iar anul viitor aproximativ trei miliarde de lei, relateaza news.ro „Pretul gazelor si energiei electrice a scazut…

- „Pretul gazelor si energiei electrice a scazut fata de varful crizei energetice. Aceasta schema ne costa mai putin. Daca acum un an a costat la 15 miliarde de lei, anul acesta ne va costa in jur de noua si anul viitor, in jur de trei. De ce am insistat sa pastram schema de compensare – plafonare, tocmai…

- Ministrul Energiei Sebastian Burduja a afirmat ca schema de plafonare a pretului la energie a costat Romania anul trecut 15 miliarde de lei, in aceasta iarna va costa noua miliarde de lei, iar anul viitor aproximativ trei miliarde de lei.„Pretul gazelor si energiei electrice a scazut fata de varful…

- Schema de plafonare-compensare a asigurat un cost al energiei foarte corect pentru romani, unul redus, si, daca se ia in calcul tariful plafonat, Romania are al patrulea cel mai ieftin gaz din Uniunea Europeana, iar la energie electrica se situeaza undeva pe locul 16-17, a declarat, sambata, ministrul…

- Ministrul Energiei a vorbit despre schema de plafonare-compensare a energiei susținand ca asigura o stabilitate pentru consumatorul final și pentru tot sistemule energetic. ”Noi ne straduim și poziția mea ca ministru al Energiei e sa menținem aceasta schema de plafonare-compensare pentru ca asigura…