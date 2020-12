Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 33 de ani a fost reținut de DIICOT dupa ce a fost prins in timp ce transporta mai multe tipuri de droguri. Asupra inculpatului s-au gasit și peste 12.700 lei și 300 de leva, despre care oamenii legii spun ca provin din traficul de droguri de risc si de mare risc. In urma percheziției…

- Un moldovean a fost descoperit la vama romana cu o carte de identitate falsa și cu mai multe bijuterii prețioase nedeclarate. Incidentul a avut loc la data de 26 octombrie, in jurul orei 21:00, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita – I.T.P.F. Iași, transmite știri.md. Potrivit informației, in punctul…

- CAPTURA… Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Vaslui, impreuna cu un procuror D.I.I.C.O.T. – B.T. Vaslui, au realizat, in ziua de 10 octombrie a.c., o actiune de prindere in flagrant delict a unei persoane banuite de trafic de droguri. De asemenea, au fost efectuate doua perchezitii…

- Liderul clanului interlop Corduneanu de la Iasi a fost eliberat conditionat de catre judecatorii din Mures dupa ce magistratii au fost convinsi ca acesta s-a indreptat in spatele gratiilor. Mai mult, judecatorii cred ca interlopul „prezinta motivatie pentru schimbare profesionala”.

- Carabinierii din Compagnia di Catania Piazza Dante l-au arestat pe tanarul de 23 de ani Anthony Michael PLATANIA din Catania și pe tanarul de 26 de ani de naționalitate romana Gheorghe Laurentiu TRUSCA, intrucat aceștia erau considerați responsabili pentru deținerea de droguri in scopul traficului.…

- Joi, 24 septembrie 2020, ofiterii de la BCCO sub coordonare procurorilor DIICOT desfasoara in aceste momente perchezitii la Iasi. Sunt vizati mai mult traficanti de droguri care au fost prinsi in flagrant. 74 de descinderi intr-un dosar de contrabanda cu țigari, trafic de droguri și inselaciune Marți,…

- Un tanar care in vara a furat o masina, desi nu avea permis, si care a lovit alte cinci autoturisme parcate in Iasi, a fost prins si bagat in arest. Individul are 24 de ani si este din Raducaneni. Comunicatul oficial: Politistii ieseni au identificat un tanar banuit de comiterea infractiunilor de furt…