- Niște polițiști au fost batuți de o tanara din Botoșani, dupa ce i-au cerut sa se legitimeze. Scoasa din sarite, aceasta s-a napustit asupra oamenilor legii, fara nicio urma de reținere. Iata ce pedeapsa risca acum femeia!

- Unul din trei pacienti imbolnaviti grav din cauza infectiei cu coronavirus risca sa aiba o sanatate precara pe termen lung sau chiar sa fie afectati pe viata, potrivit studiilor realizate pe alte boli provocate de coronavirus, dar si datelor referitoare la pacientii in curs de

- La 23 aprilie, micutul Kasim a fost dus la spital de tatal sau cu febra mare si probleme de respiratie, cei doi fiind internati de teama contractarii coronavirusului. La doua ore de la internarea in spital, Kasim s-a stins din viata. Insa, dupa cateva zile, Cevher Toktas s-a predat la politie si a dezvaluit…

- ABURII ALCOOLULUI… Un barbat din comuna Lipovat a fost cat pe ce sa-si omoare fiul, om in toata firea si el, in urma unei altercatii care a degenerat in bataie. Cei doi locuiesc sub acelasi acoperis si au baut impreuna toata seara. Niciunul nu-si mai aminteste de la ce a pornit conflicul, cert este…

- „Din decembrie incoace,/ Lumea nu mai are pace./ Globul e cutremurat,/ De napasta-i afectat. /Mii de vieți a spulberat,/ Suferința și durere,/ Lacrimi și fara putere./ Cerul pare cenușiu,/ Viața este un pustiu./ Frica te macina-n os,/ Doar cu gindul la Hristos”. Sint versurile scrise de asistenta medicala…

- Verginia nu are voie sa se apropie de propriul nepot, bucațica din fiul ei care s-a sinucis? De cand baiatul ei și-a luat viața, femeia respira doar durere! Cine o ține departe de singura persoana care ii amintește de fiul ei? Drama batranei e sfașietoare!

- Deputatul Theodora Șotcan (PSD Bacau) a dat publicitații o scrisoare deschisa adresata ministrului Educației, Monica Anisie. Parlamentarul, fost inspector general școlar, cere masuri pentru invațamantul online și elaborarea planurilor dupa care se... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.