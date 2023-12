Stiri pe aceeasi tema

- Fetița a murit la spital, iar verișorul ei se afla in stare grava la unitatea medicala din Țandarei, județul Ialomița, dupa ce ar fi fost spalati de bunica lor cu o soluție folosita pentru deparazitarea oilor. Sora baiețelului, in varsta de 10 ani, a fost dusa la spital cu simptome asemanatoare, informeaza…

- O fetita de cinci ani a murit, iar verisorul ei, de aproape doi ani, este in stare grava la Spitalul din Tandarei, judetul Ialomita, dupa ce ar fi fost spalati de bunica lor cu o substanta toxica, posibil o solutie folosita pentru deparazitarea oilor, scrie News.ro.Politia a anuntat, vineri, ca Politia…

- O fetita de cinci ani a murit, iar verisorul ei, de aproape doi ani, este in stare grava la Spitalul din Tandarei, judetul Ialomita, dupa ce ar fi fost spalati de bunica lor cu o substanta toxica, posibil o solutie folosita pentru deparazitarea oilor. Sora baietelului, in varsta de zece ani, a fost…

- La data de 21 decembrie a.c., in jurul orei 20:30, Poliția Orașului Țandarei a fost sesizata de catre cadrele medicale de la Spitalul Țandarei despre faptul ca la camera de garda au fost aduși doi minori de 5, respectiv 1 an și 11 luni care ar fi fost intoxicați cu o substanța toxica.Minora de 5 ani…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca autoritatile israeliene au informat ca o persoana cu dubla cetatenie, israeliana si romana, care era tinuta ostatica in Fasia Gaza, a murit. In prezent, doua persoane cu dubla cetatenie, israeliana si romana, se mai afla ostatice in Fasia Gaza. ”In continuarea…

- Josh Taylor se afla sambata trecuta intr-o tabara organizata pe o plaja de pe insula Bribie, din Queensland, cand a cazut intr-o groapa care ar fi fost sapata pentru a frige un porc, potrivit BBC. Barbatul, in varsta de 23 de ani, a fost dus cu avionul la spital, la scurt timp dupa incident, dar […]…

- O fetița de 3 ani și-a pierdut viața dupa ce un castel gonflabil pe care se juca a explodat. In urma impactului violent, copila a fost aruncata 12 metri in aer, chiar in fața parinților care au privit ingroziți și neputincioși. Cel care deținea castelul gonflabil a fost condamnat la șase ani de inchisoare.…

- Femeia in varsta de 60 de ani, strivita de caderea de la etajul 5 a unei contabile de 43 de ani, a murit miercuri noapte, la Spitalul Universitar. Femeia in varsta de 60 de ani peste care a cazut o femeie care a vrut sa se sinucida, dupa ce s-a aruncat de la etajul 5 […] The post VIDEO. Femeia strivita…