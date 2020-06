Stiri pe aceeasi tema

- "Cu riscul ca puteam sa fiu data afara, m-am ridicat si am fost lasata pana la capat sa-mi duc ideea. I-am zis: "omule, te rog frumos sa mi spui adevarul". Nu vrem decat sa stim adevarul. Ce s-a intamplat cu Luiza si unde este Luiza. El ascunde pe cineva. A zis: "nu sunt lasat!" De doua, trei ori.…

- Aparatorii familiei Luizei Melencu au cerut Tribunalului Olt sa impiedice valorificarea a doua autovehicule care ii apartin lui Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal acuzat de uciderea Luizei Melencu si a Alexandrei Macesanu.

- Aparatorii familiei Luizei Melencu au cerut Tribunalului Olt sa impiedice valorificarea a doua autovehicule care ii apartin lui Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal acuzat de uciderea Luizei Melencu si a Alexandrei Macesanu.

- Masina folosita de Gheorghe Dinca la rapirea Alexandrei Macesanu si Luizei Melencu este scoasa la licitatie. Pretul de pornire este de 1.033 lei. Avocatul familiei Luizei Melencu a declarat la Romania TV ca a cerut instantei sa opreasca vanzarea autoturismului. Jurnalistul Ovidiu Zara sustine ca autoturismul…

- Legalitatea sesizarii instantei cu rechizitoriu in dosarul "Caracal" Magistratii Tribunalului Olt au respins miercuri, în camera preliminara, cererile si exceptiile ridicate în dosarul "Caracal" si au constatat legalitatea sesizarii instantei cu rechizitoriu de…

- Chiar daca Tribunalul Olt a amanat luarea unei decizii in privința Dosarului Caracal, Alexandru Cumpanașu a gasit o victorie in primul termen al procesului. In sala de judecata, Gheorghe Dinca a declarat ca a spus ca le-a omorat pe Alexandra și pe Luiza numai ca urmare a amenințarilor cu moartea primite…

- Alexandru Cumpanașu a rabufnit pe Facebook, chiar in ziua in care, la Tribunalul Olt, a inceput procesul lui Gheorghe Dinca, monstrul din Caracal care susține ca le-a rait, violat și ucis pe Alexandra și Luiza."AM AVUT DREPTATE‼️ADEVARUL IESE LA IVEALA‼️Dinca NU a omorat-o pe Alexandra‼️In…

- Ies la iveala noi detalii din trecutul „monstrului din Caracal”. Pare-se ca, inainte de dispariția celor doua fete, Luiza și Alexandra, Gheorghe Dinca a intrat in lumea ilegalitaților cu un... teren. Dinca a dat atunci o lovitura grea unei familii din Caracal!