- Tricolorii au inceput meciul de pe Arena Nationala cu sansa ratata de Razvan Marin, lovitura de cap in minutul 5, iar oaspetii au replicat prin Manor Solomon, in minutul 8. Andrei Burca a reluat si el balonul, cu o lovitura de cap pe langa poarta, in minutul 21, pentru ca in minutul 27 Florinel Coman…

- Capitanul Angliei, Harry Kane, a marcat de doua ori la debutul sau pe teren propriu, in Bundesliga, pentru Bayern Munchen, care a invins pe FC Augsburg cu 3-1, in etapa a doua.Kane a devenit primul jucator englez care a marcat in primele doua meciuri din Bundesliga, cand a transformat un penalty,…

- Echipa franceza FC Metz, antrenata de tehnicianul roman Laszlo Boloni, a incheiat la egalitate vineri, pe teren propriu, scor 2-2, cu formatia Olympique Marseille, in primul meci al etapei a doua din Ligue 1, scrie news.ro.Olympique a deschis scorul pe stadionul Saint-Symphorien, printr-un jucator…

- Bayern Munchen a inceput cu dreptul noul sezon din Bundesliga și s-a impus fara emoții in deplasare la Werder Bremen, scor 4-0. La debutul sau pentru bavarezi, Harry Kane a dat cu gol și o pasa de gol.

- Bayern Munchen l-a prezentat azi pe atacantul britanic Harry Kane (30 de ani), adus pe 100 de milioane de euro de la Tottenham. Bavarezii voiau sa-l prezinte azi și pe portarul Kepa Arrizabalaga (30 de ani), dar acesta a ales Real Madrid. Harry Kane a fost prezentat intr-o conferința de presa, la care…

- Campioana Germaniei la fotbal, Bayern Munchen, a invins miercuri pe Liverpool cu scorul de 4-3 (2-2), intr-un meci amical disputat la Singapore, scrie DPA.Bavarezii s-au impus dupa ce "cormoranii" au condus la un moment dat cu 2-0. Echipa din Premier League a deschis scorul in minutul 2 prin Cody…

- Joshua Kimmich (28 de ani) și Leon Goretzka (28 de ani) nu mai sunt doriți la campioana Bundesligii. Potrivit Kicker, bavarezii așteapta oferte pentru cei doi in acest mercato. Primul mai are contract pana in 2025, iar celalalt pana in 2026. Thomas Tuchel vrea sa fie autoritar și s-a pornit sa faca…

- Lucas Hernandez, 27 de ani, cel mai scump transfer din istoria lui Bayern și a Bundesligii, a ajuns acum la Paris Saint-Germain la jumatate de preț. Nu a scapat de tirul necruțator al lui Mehmet Scholl și Lothar Matthaus. In 2019, la 23 de ani, Lucas Hernandez devenea cel mai scump jucator cumparat…