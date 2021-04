Stiri pe aceeasi tema

- Mii de oameni au iesit in strada in marile orașe, in noaptea de duminica spre luni, pentru a protesta fata de masurile prin care circulatia este interzisa dupa ora 20.00, iar magazinele și terasele se inchid de la ora 18.00. In București, sute de persoane nemultumite au iesit pe strazi, duminica noaptea.…

- Premierul Florin Citu susține ca 2 milioane de oameni vor fi vaccinati anti-COVID, pana la sfarsitul lunii martie, in Romania, reprezentand 10% din populatie. „Daca mergem cat mai multi sa ne vaccinam, in toamna putem renunta la purtatul mastii”, a scris Cițu pe Facebook. „2 milioane de oameni vaccinati…

- Președintele țarii, Maia Sandu, indeamna cetațenii sa fie solidari cu medicii și sa respecte normele prevazute de autoritați pentru a combate infectarea cu virusul SARS-COV-2. Potrivit președintei, ”in fiecare ora, un moldovean moare din cauza Covid-19. De la inceputul pandemiei, am pierdut mai mult…

- Moțiunea simpla impotriva ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, a picat, dar 140 de parlamentari au votat “pentru”, 161 au votat “impotriva” și alți 2 s-au abținut. Un deputat PNL, Corneliu Olar, a votat printre cei care au fost de acord cu moțiunea la adresa ministrului Sanatații. El a declarat,…

- O serie de precizari privind rapelul impotriva coronavirusului au venit vineri de la un oficial din Grupul de Comunicare Strategica(GCS), in contextul in care tot mai mulți romani intampina probleme cand vor sa se programeze pentru administrarea celei de-a doua doze a vaccinului. In mod normal, rapelul pentru…

- Certificatul de vaccinare „este o cerința medicala”, a spus, joi, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Ea a salutat inițiativa guvernului elen care permite persoanelor vaccinate sa calatoreasca liber și a solicitat un certificat de vaccinare recunoscut reciproc in toate țarile Uniunii…

- Managerul Spitalului Victor Babeș din Timișoara explica situația medicilor confirmați COVID, la scurt timp dupa ce aceștia sau vaccinat. Un medic, un asistent si o a treia persoana, angajata in randul personalului auxiliar la Spitalul de Boli Infectioase “Victor Babes” din Timisoara, au fost depistati…

- O plangere penala privindu-l pe Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a fost declinata, joi, Parchetului Curții de Apel Constanța, in aceeași zi in care IPJ Constanța a primit-o de la un petent și a inregistrat-o la o unitate de parchet inferioara. Vestea a adus o replica publica din partea Arhiepiscopiei…