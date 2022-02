Certificatul care atesta ca cineva a fost vaccinat, testat negativ sau s-a recuperat recent dupa Covid-19 a fost impus pentru accesul in majoritatea spatiilor interioare din Bulgaria in octombrie anul trecut. Introducerea sa a provocat o serie de proteste in cel mai putin vaccinat stat membru al Uniunii Europene, de la proprietari de baruri si restaurante pana la activisti anti-vaccin. Un nou protest masiv este programat pentru miercuri. lt Tara balcanica de 7 milioane de locuitori a inregistrat o scadere de doua cifre a cazurilor de coronavirus saptamanale, in ultimele trei saptamani. Luni, Bulgaria…