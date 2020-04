"Cei care sunt in zona euro vor avea miliarde la dispozitie", intr-o conferinta de presa la Sofia, premierul Boiko Borisov, citat de BFMTV. Borisov vrea ca Sofia sa-si depuna candidatura la sfarsitul lui aprilie si nu in iulie, asa cum s-a prevazut. Aderarea la Mecanismul ERM II, de acces la integrarea in zona euro, este "singura cale de urmat pentru ca tara noastra sa iasa din criza", a subliniat Borisov.

"Continuam sa urmam planul adoptat si am primit pana acum asigurari de la partenerii nostri", a anuntat ministrul Finantelor, Vladislav Goranov. ERM II este un sistem de paritate fixa…