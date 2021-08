Presedintele bulgar Rumen Radev a incredintat vineri Partidului Socialist mandatul de a forma un nou guvern, in pofida sanselor mici de reusita, intr-o incercare de a se evita un al treilea rand de alegeri legislative in acest an, transmite Reuters. Partidul Socialist Bulgar, a treia formatiune in parlamentul fragmentat rezultat dupa alegerile de la 11 iulie, va incerca sa construiasca o majoritate si sa guverneze, dupa tentativele esuate ale formatiunii invingatoare 'Exista un astfel de popor' (ITN, antisistem) si partidului GERB (centru-dreapta) de a forma un nou executiv. Lidera socialistilor,…