- Bulgaria și Croația fac un pas uriaș catre moneda unica. BCE a anuntat ca cele doua țari au fost acceptate in anticamera zonei euro Bulgaria si Croatia au fost acceptate sa se alature ERM-2 (mecanismul ratelor de schimb-n.r.), o perioada obligatorie de doi ani inainte de adoptarea monedei euro, a anuntat…

- Romania nu indeplineste in prezent niciunul dintre cele patru criterii economice necesare pentru adoptarea monedei euro, respectiv cele legate de stabilitatea preturilor, soliditatea finantelor publice, stabilitatea cursului de schimb si convergenta ratelor dobanzilor pe termen lung, se arata in raportul…

- Legislatia din Romania nu este compatibila in intregime cu tratatul, conform raportului care cuprinde evaluarea sa cu privire la progresele facute de statele membre din afara zonei euro in directia adoptarii monedei europene.Raportul se refera la cele sapte state membre din afara zonei…

- "Ceea ce au trait in ultimele doua luni toți cetațenii UE, s-a intamplat in cazul cetațenilor Romaniei, Bulgariei și Croației in ultmii 12, 13 ani", a spus Dragos Tudorache, in materialul pentru Euronews. Romania și Bulgaria s-au alaturat Uniunii Europene in 2007, insa ingrijorarea privind…