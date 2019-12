Bulgaria se va alimenta cu gaze rusesti prin Turcia, ocolind astfel Romania

Stiri pe aceeasi tema

- "Am finalizat cu Gazprom o modificare a punctului de intrare a livrarilor (...) convenabila pentru Bulgaria. Punctul de livrare devine Strandja 2", situat la granita bulgaro-turca, a afirmat ministrul bulgar al energiei, Temenujka Petkova. Ministrul a justificat decizia prin posibilitatea de a economisi…

- Grupul german BMW a anuntat marti ca va incepe in primavara constructia fabricii de un miliard de euro din Debrecen, Ungaria, conform agentiei de presa MTI, informeaza Budapest Business Journal. Consiliul local din Debrecen (oras aflat la 195 km est de Budapesta) finalizeaza lucrarile la fundatia…

- Elvetia il va onora pe jucatorul de tenis Roger Federer prin emiterea a doua monede comemorative in cursul anului urmator, Federer fiind prima persoana in viata care va primi o astfel de onoare, transmite DPA. Nascut la Basel in 1981, Roger Federer a castigat mai multe titluri de Grand Slam…

- Livrarea celei de-a doua transe de componente pentru sistemul de aparare antiracheta rusesc S-400 catre Turcia ar putea intarzia dincolo de 2020, termenul anuntat anterior, in urma discutiilor despre schimbul de tehnologii si organizarea in comun a productiei, a anuntat luni seful Directoratului Industriei…

- Mihai Constantinescu a incetat din viața, marți, la varsta de 73 de ani. Artistul era internat in spital de șase luni. Imediat dupa aflarea tristei vești, vedetele din Romania au transmis mesaje de condoleanțe. Printre vedetele autohtone care s-au aratat profund indurerate de trecerea in neființa a…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a amenintat sambata ca armata turca ii va "alunga pe teroristii" de la frontiera cu Siria daca militiile kurde siriene nu se vor retrage din aceasta zona in termenul stabilit prin acordul incheiat intre Ankara si Moscova, transmite AFP. "Daca teroristii nu…

- CFR Calatori informeaza ca, incepand din 27 octombrie 2019, in activitatea de transport feroviar de pasageri se va trece la ora Europei Orientale, ora 4:00 devenind ora 3:00, potrivit unui comunicat al operatorului feroviar. Trecerea la ora Europei Orientale nu modifica mersul trenurilor in…

- Asigurarea furnizarii de energie este o problema de securitate nationala, prin urmare Guvernul de la Budapesta este decis sa se asigure ca tara primeste gaze din cateva surse si prin rute diversificate, a declarat Tamas Menczer la Gorska Polana, o facilitate care face parte din Coridorul Sud de Gaze.…