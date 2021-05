Bulgaria pune în funcțiune cel mai puternic supercomputer din Europa de Est Supercomputerul bulgarilor va contribui la imbunatațirea cercetarii științifice europene și va stimula inovația, oferind acces unei game largi de utilizatori din comunitatea de cercetare științifica, din industrie și sectorul public la infrastructura și serviciile HPC de ultima generație. Acesta va deservi la dezvoltarea aplicațiilor științifice, publice și industriale din diverse domenii, inclusiv bioinformatica, farmacie, dinamica moleculara și mecanica, chimie cuantica și biochimie, inteligența artificiala, medicina personalizata, bioinginerie, meteorologie și lupta impotriva schimbarilor climatice.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

