Bulgaria, prima zi fără fără niciun deces COVID-19 începând din septembrie 2020. Bilanţ minim de decese şi în Ucraina Bulgaria a înregistrat duminica prima zi fara niciun deces asociat COVID-19 dupa 28 septembrie 2020, în vreme ce numarul cazurilor noi de infectare cu coronavirus a scazut la 16, cel mai mic bilant pe o zi începând din 8 iunie anul trecut, indica datele postate pe site-ul oficial de informatii cu privire la epidemie, transmit BTA si Xinhua.

Numarul total al infectarilor confirmate a ajuns la 421.531, din care 18.027 de decese.

Mai sunt spitalizati 1.560 de pacienti cu COVID-19 - cel mai mic bilant de dupa 19 octombrie -, 197 dintre ei la terapie intensiva.

Pâna…

Sursa articol: hotnews.ro

