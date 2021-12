Bulgaria, Nikolai Sâbev: Nu este un secret pentru nimeni că sunt milionar, vom construi 4 poduri peste Dunăre &"În Ruse sunt condiții de dezvoltare a industriei, la fel pentru un aeroport. Cetatenii sunt de multa vreme nemultumiti de problemele si cozile de pe podul de peste Dunare. S-au creat condițiile, m-au ajutat cu idei despre cum pot fi realizate acestea, am vazut și varianta în care, în timp ce se repara podul, putem pune în funcțiune bacul Ruse - Giurgiu, care a funcționat 20 de ani și a fost o varianta de rezerva pentru pod&", a spus noul ministru bulgar al transporturilor, Nikolai Sâbev, în timpul unei vizite în orașul sau natal, Ruse, potrivit Ruse.News.

&"Noi… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Kiril Petkov, fostul antreprenor care a preluat recent funcția de prim-ministru al noului guvern de la Sofia, se bazeaza pe abilitațile sale de om de afaceri pentru a crește rata de vaccinare COVID a Bulgariei, scrie publicația europeana Politico . Petkov a propus o specialista care va fi „un doctor…

- „Promisiune indeplinita: de azi, intrarea in tara, de la Giurgiu, este la standard european. Azi se deschide drumul de legatura de la Giurgiu, o conexiune rutiera civilizata de 5,7km cu 4 benzi separate fizic ce leaga DN5 Bucuresti – Giurgiu de podul peste Dunare, respectiv frontiera cu Bulgaria. Este…

- “Poziția Bulgariei fața de situația din Ucraina coincide in totalitate cu acelea exprimate de NATO și Uniunea Europeana”, a declarat la 17 decembrie, la Bruxelles, prim-ministrul Kiril Petkov in cadrul unei intalniri oficiale cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. La randul sau, Jens Stoltenberg…

- Echipa editoriala a ziarului Universitații Harvard a explicat intr-un editorial de ce cred ei ca numele niciunei instituții de invațamant superior n-ar trebui sa conteze atat de mult in politica.Kiril Petkov și Asen Vasilev, fondatorii partidului care a caștigat alegerile in Bulgaria, și-au creat o…

- Alegerile de duminica din Bulgaria au fost castigate, surprinzator, de un nou partid care a fost infiintat abia in urma cu doua luni, „Continuam Schimbarea”. Partidul este fondat de doi tineri absolventi de Harvard, Kiril Petkov si Asen Vasilev. Cu un scor surpriza de 26% din voturi, potrivit noilor…

- O noua miscare anti-coruptie lansata de doi oameni a câstigat duminica în Bulgaria cea de-a treia runda de alegeri legislative în decurs de un an, în toiul celui de-al patrulea val de pandemie de COVID-19, potrivit institutelor de sondare, noteaza AFP, citata de Agerpres. Cu…

- Numerosi bulgari nu s-au prezentat la urne, astfel ca la orele locale 16:00 (14:00 GMT) rata de participare era de 26%, potrivit Comisiei Electorale, cea mai slaba din alegerile organizate in acest an.Dupa esecul celorlalte doua scrutinuri, in aprilie, apoi in iulie 2021, din cauza lipsei unui acord…

- Al treilea scrutin parlamentar organizat in ultimul an are loc duminica in țara de la sud de Dunare, iar partidele politice sunt aproape nevoite sa reușeasca de data aceasta sa formeze un nou guvern, pentru a livra reformele dorite de populație, intr-un moment in care țara se confrunta și-așa cu probleme…