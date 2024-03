Stiri pe aceeasi tema

- ​​Patru europarlamentari din Romania, Bulgaria și Grecia cer ministrului grec al imigrației sa propuna in reuniunea informala a Consiliului JAI ridicarea controlului la frontiera terestra Schengen dintre cele trei țari. Demersul vine in contextul in care Romania și Bulgaria au primit unda verde doar…

- Tarile membre ale Uniunii Europene au aprobat pe 30 decembrie 2023, in unanimitate, intrarea graduala a Romaniei si Bulgariei in spatiul Schengen de libera circulatie, dupa ce Austria, ultima tara din UE 27 care se opunea acestei masuri, si a ridicat veto ul Decizia inseamna ca, incepand din martie,…

- Austria nu vrea inca Romania in Schengen cu totul. Ministrul de Interne Gerhard Karner sustine ca integrarea cu aeroporturile si navala este "un pas inainte", dar "ar fi gresit" in acest moment sa se dea unda verde pentru aderarea si cu frontierele terestre, potrivit stiripesurse.ro"Ar fi gresit in…

- Austria nu vrea inca Romania in Schengen cu totul. Ministrul de Interne Gerhard Karner susține ca integrarea cu aeroporturile și navala este „un pas inainte”, dar „ar fi greșit” in acest moment sa se dea unda verde pentru aderarea și cu frontierele terestre. „Ar fi greșit in stadiul actual. Controalele…

- Consiliul Uniunii Europene a votat in unanimitate primirea Romaniei și Bulgariei in spațiul Schengen cu frontierele aeriene și maritime, anunța Comisia Europeana sambata seara. „Comisia saluta decizia luata astazi in unanimitate de Consiliu, de a primi Romania și Bulgaria in spațiul Schengen, incepand…

- Guvernul Romaniei saluta cu entuziasm decizia adoptata de Consiliul Uniunii Europene, privind eliminarea controalelor la frontierele interne aeriene și navale incepand cu luna martie 2024. Premierul Marcel Ciolacu a subliniat importanța acestui pas și a declarat ca, dupa 13 ani de eșecuri și umilințe,…

- Consiliul UE a adoptat Decizia privind aplicarea acquis-ului Schengen in Romania si in Bulgaria. Decizia se aplica din martie 2024 si vizeaza frontierele aeriene si navale. Romania si Consiliul Uniunii Europene vor continua eforturile pentru obtinerea unei decizii referitoare la eliminarea controalelor…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunta ca, in urma cu cateva zile, a ajuns la un acord politic impreuna cu ministerele omoloage din Austria si Bulgaria privind extinderea spatiului Schengen cu Romania si Bulgaria la frontierele aeriene si maritime incepand cu luna martie 2024.