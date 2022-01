Bulgaria a majorat preţul angro al gazelor naturale cu 30,4% Preturile gazelor naturale au crescut in Europa in ultimul an, amplificand presiunile inflationiste si amenintand sa slabeasca increderea consumatorilor. Autoritatea de reglementare a stabilit pretul gazului in ianuarie la 133,4 leva (77,60 dolari) pe MWh inainte de costurile de transport si taxe, de la 102,3 leva in decembrie. Bulgargaz a spus ca pretul pentru consumatorii bulgari va fi in continuare cu aproximativ 35% mai mic decat preturile de la huburile europene de gaze, deoarece compania isi asigura mixul de gaze printr-un contract hibrid pe termen lung cu Gazprom din Rusia si un contract… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

