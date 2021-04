Stiri pe aceeasi tema

- In ce țari pot merge turiști cu certificatul de vaccinare: Care sunt condițiile Grecia, Islanda, Insulele Azore și Madeira, țari ale caror economii se bazeaza in mare parte pe turism au anunțat ca granițele lor vor fi deschise calatorilor imunizați. Acestea sunt doar cateva dintre destinațiile care…

- Islanda intarește restricțiile. De la inceputul lunii aprilie a permis intrarea tuturor calatorilor care au un certificat de vaccinare, fara nicio alta forma de control, dar a anunțat ulterior ca turiștii trebuie acum testați la sosire. Incepand de vineri, 9 aprilie, „va fi necesar un test pentru…

- Premierul Florin Citu a declarat, luni, ca in cazul in care sunt sesizari si elemente temeinice va demara o ancheta in privinta centrelor de vaccinare inchise, dar, in acest moment, trebuie vazute toate documentele emise in ultima perioada in Ministerul Sanatatii. Intrebat daca, in calitate…

- Foarte mulți romani și-au anulat rezervarile la hoteluri din Bulgaria pentru vacanța de Paști. Explicația ar fi ca lipsesc deocamdata regulile clare pentru intrarea in Bulgaria a turiștilor, incepand cu 1 mai.

- Romanii vaccinati, care au test negativ sau anticorpi in urma infectiei cu noul coronavirus si care vor sa calatoreasca in Grecia vor primi certificate emise de statul roman. Documentele sunt recunoscute de Grecia. Anuntul a venit dupa intrevederea pe care ministrul grec al Turismului a avut-o la Bucuresti…

- Mugur Mihaescu, alias Garcea, de la Vacanta Mare, contesta dur restrictiile impuse de autoritati in pandemie. Patronul unui pub in Centrul Vechi din Bucuresti, comediantul a fost afectat serios financiar. I-a luat apararea Flaviei Grosan Intrebat cum interpreteaza cazul medicului pneumolog Flavia Grosan…

- Certificatul digital de vaccinare care permite oamenilor sa calatoreasca, devine realitate. Liderii UE au discutat joi seara, despre realizarea unor pașapoarte de vaccinare pentru cetatenii statelor membre care s-au imunizat impotriva COVID-19. Decizia liderilor vine in contextul in care mai multe țari…

- Islanda este printre primele tari care au emis certificat de vaccinare. Serviciul online dedicat pentru emiterea documentelor a fost lansat cu o saptamana in urma. Ministerul Sanatatii din tara a declarat ca sunt eligibile pentru certificatele sub forma digitala circa 4800 de persoane. „Obiectivul este…