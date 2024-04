Teiul se planteaza primavara, in perioada martie-mai, inainte de perioadele de creștere activa. Este important sa se evite plantarea in timpul iernii, cand solul este inghețat. Aceștia sunt arbori atragatori, perfecți pentru peisajele urbane, deoarece tolereaza o gama larga de condiții adverse, inclusiv poluarea. Teii, prin frunzele lor bogate, contribuie la purificarea aerului și la […] The post Bulevardul Alexandru Obregia se transforma in artera teilor! first appeared on Ziarul National .