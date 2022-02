Buletine electronice pentru toți romanii pana in 2031: Anunțul ministrului Digitalizarii Buletine electronice pentru toți romanii pana in 2031: Anunțul ministrului Digitalizarii Termenul limita de implementare al carții de identitatea electronica este trimestrul IV al anului 2024, a precizat, marti, 22 februarie, ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Marcel Bolos. „Este un proiect mult asteptat si, impreuna cu Ministerul Administratiei si Internelor, avem in responsabilitate cartea de […]