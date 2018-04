Stiri pe aceeasi tema

- Rubens Barrichello, 45 de ani, traverseaza un an foarte greu. Fostul pilot de Formula 1 a suferit un accident vascular cerebral, dupa care a suportat o operatie pe creier pentru inlaturarea unei tumori. "Eram acasa, faceam baie si am simtit o puternica durere de cap. As nota-o…

- Liderul Dica a ramas unicul tehnician al carui scaun se clatina in finalul sezonului. Odata cu schimbarea de la Astra, Mulțescu in locul lui Iordanescu, toți ceilalți din play-off au ajuns cu bancile sigure. Forfota antrenorilor s-a oprit, doar primul loc mai e in pericol sa fie dat afara! Situația…

- Traditia ''Ceramicii de Zalau'' din secolele XVIII-XIX, cu un patrimoniu prestigios, prezent in mari muzee din Europa, este readusa la viata intr-o mica localitate din Salaj de un mester popular ce a deprins tainele meseriei in Ungaria, dar a revenit in satul natal pentru a reinvia aceasta…

- Viktor Yushchenko, fostul președinte al Ucrainei, spera ca Europa „se va trezi" și va lua masuri impotriva amenințarilor Rusiei, dupa otravirea fostului spion rus Sergei Skripal, in Marea Britanie.

- Monument unic al naturii in Europa, lacul Ursu, cel mai mare lac sarat si helioterm din Europa, are o suprafata de 40.235 mp, o circumferinta de 1 180 m si o adancime maxima ce depaseste 18 m. Trei recorduri mondiale definesc Lacul Ursu din statiunea Sovata, judetul Mures: este cel mai mare lac helioterm…

- Dependenta UE de gazele rusesti nu mai este un secret pentru nimeni. Nici folosirea gazului de catre rusi ca arma economica nu mai este un secret. Totusi, un raport recent arata ca lucrurile stau mult mai rau. Zilele foarte reci care au bantuit inteaga Europa saptamanile trecute, basca persepectiva…

- In stațiunea Sovata din județul Mureș se afla lacul Ursu, un lac unic in lume, care se remarca prin trei detalii speciale. Conform Business Magazin , lacul Ursu este cel mai mare lac helioterm din lume – adica conține un strat de apa calda, sarata, acoperit de un strat de apa rece mai puțin sarata. …

- Cativa fermieri duc mai departe reteta care se pastreaza de mai bine de un secol. Cea mai cunoscuta este branza de Nasal, potrivit stirileprotv.ro. In pestera de la Țaga traieste o bacterie unica in Europa, care ajuta la fermentarea branzei. „Este o branza care nu poate fi facuta in sistem…