Stiri pe aceeasi tema

- La 10 zile dupa ce facea body shaming femeilor cu vergeturi si celulita si se mandrea cu sotia care arata ca o minora, starnind un val de reactii, vloggerul George Buhnici a revenit cu scuze adresate tuturor persoanelor pe care le-a jignit cu declaratiile sale si afirma ca a facut acele declaratii „probabil…

- ”Iertați-ma, doamnelor! Am vorbit ca un marlan, ca un baiețaș de cartier fara pic de minte-n cap și fara nicio experiența de viața”. George Buhnici iși cere scuze, la mai bine de o saptamana dupa declarațiile facute (video)

- La mai mult de 10 zile de cand a starnit un scandal imens in spațiul online din Romania prin afirmațiile sale despre corpul soției sale „de minora” si cum nu-i plac „femeile cu vergeturi și celulita”, George Buhnici a postat pe canalul sau de YouTube un video de aproape patru minute, intitulat „IERTAȚI-MA,…

- Dupa ce au facut valuri mari vorbele spuse de catre influencerul George Buhnici la adresa femeilor care au vergeturi sau cateva kilograme in plus, acesta a decis sa isi ceara scuze public de la persoanele pe care le a jignit prin afirmatiile facute. El a spus ca a "vorbit ca un marlan" si ca a primit…

- Abandonat la cateva zile dupa apariția scandalului de unul dintre principalii sai sponsori – BCR – George Buhnici spune acum ca regreta ce a spus in interviul de la Antena Stars și ca se va dedica in perioada urmatoare familiei. „O sa o spun pe șleau. Da, am vorbit ca un marlan, ca un baiețaș de cartier…

- Dupa ce a șocat opinia publica cu declarațiile lui dintr-un interviu recent, George Buhnici și-a cerut iertare in mod public pentru afirmațiile facute. Intr-un clip video postat pe canalul sau de YouTube, bloggerul a vorbit pentru prima data despre ce s-a intamplat și a menționat ca a primit amenințari…

- Dupa ce a fost implicat intr-un mare scandal in urma unor perle spuse de acesta la mare, in urma cu cateva zile și a pierdut un parteneriat important, George Buhnici și-a cerut scuze public pentru afirmațiile sale.

- 50 de stații de așteptare a transportului public vor fi reabilitate in perioada urmatoare, anunța municipalitatea. In lista au fost incluse stațiile de așteptare care se afla in stare avansata de degradare și cele de unde lipsesc pavilioanele, din toate sectoarele orașului.