- Un general american a avertizat despre riscul ridicat de razboi cu China in 2025 – cel mai probabil in jurul Taiwanului – si-a indemnat pe ofiterii sai sa fie pregatiti pentru lupta din acest an, relateaza AFP. „Sper ca ma insel. Instinctul meu imi spune ca vom lupta in 2025”, a scris generalul fortelor…

- ”Odata ce limita este atinsa, Trezoreria va trebui sa inceapa sa ia anumite masuri extraordinare pentru a preveni ca Statele Unite sa nu isi indeplineasca obligatiile”, a spus Yellen intr-o scrisoare adresata noului presedinte republican al Camerei Reprezentantilor, Kevin McCarthy, si altor lideri ai…

- La 300 de zile dupa ce tara sa a fost invadata de Rusia, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a venit la Washington pentru discutii despre ceea ce ar putea aduce urmatoarele 300 de zile. Presedintele american Joe Biden si liderul ucrainean au parut sa faca un front unit, dar Biden nu l-ar fi invitat…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care nu și-a parasit pana acum țara de la inceputul razboiului, a ajuns, miercuri, in Statele Unite, care vor furniza țarii sale cel mai sofisticat sistem de aparare antiaeriana, Patriot. Acesta s-a intalnit cu președintele american Joe Biden, dupa care a susținut…

- Joe Biden implineste duminica 80 de ani, devenind primul presedinte octogenar din istoria Statelor Unite. El isi va sarbatori ziua de nastere cu un brunch gazduit de sotia sa, Jill, o sarbatoare care a primit un plus in acest weekend cu nunta nepoatei sale, sambata, la Casa Alba, transmite Reuters.…

- Președintele american Joe Biden, incurajat de rezultatele preliminare ale alegerilor de la jumatatea mandatului in care democrații au avut rezultate mai bune decat se așteptau, a declarat miercuri ca ziua alegerilor de marți a fost buna pentru democrație, dar rezultatele au aratat ca americanii au ramas…

- Sprijinul Americii pentru Ucraina va fi infailibil si neclintit, indiferent de rezultatul alegerilor legislative de marti, a declarat luni purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Karine Jean-Pierre, transmite AFP. Presedintele american Joe Biden „este hotarat sa lucreze cu ambele partide”, democrat si republican,…

- Joe Biden și Donald Trump au incercat sa-și mobilizeze electoratele, in ajunul alegerilor din Statele Unite, prin mesaje publice susținute la mitingurile organizate seara trecuta. Trump a parut mult mai increzator intr-un succes al formațiunii sale politice. Fostul presedinte Donald Trump, care cocheteaza…