Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sportului, Eduard Novak, a afirmat, vineri, referitor la propunerile stabilite privind finantarea federatiilor sportive nationale, ca au avut loc schimbari majore in ierarhia sporturilor, intentia fiind aceea de a respecta performanta si de a incuraja disciplinele care obtin rezultate notabile,…

- COSR a suspendat finantarea FR de Schi-Biatlon deoarece a refuzat sa ocupe un loc-cota suplimentar oferit de Federatia Internationala Comitetul Executiv al COSR a decis, ieri, cu majoritate de voturi (un vot impotriva si o abtinere), intr-o sedinta cu prezenta fizica si online, suspendarea finantarii…

- Capitala Ucrainei, Kiev, gazduiește in perioada 2-9 decembrie, ediția a 23-a a Campionatului Mondial de sarituri pentru juniori. In finala de la platforma, romanca Angelica Muscalu a avut o evoluție excelenta și a incheiat proba pe locul patru. Pregatita de Adrian Cherciu, Angelica Muscalu are 18 ani…

- Klaus Iohannis, președintele României, a semnat, vineri, decretul de promulgare a instituirii Zilei nationale a înotului pe data de 19 iulie a fiecarui an. „Ziua nationala a înotului va fi marcata de catre Federatia Româna de Natatie si Pentatlon Modern, de cluburi…

- Delegația Romaniei prezenta la Campionatul European de inot in bazin scurt de la Kazan (2-7 noiembrie 2021) s-a intors luni, 8 noiembrie, in țara, informeaza Federatia Romana de Natatie si Pentatlon Modern. Sportivii, antrenorii și oficialii au fost așteptați la Aeroportul „Henri Coanda” de ministrul…

- Federatia Romana de Natatie si Pentatlon Modern a transmis un mesaj in care il felicita pe sportivul David Popovici pentru medalia obtinuta la Campionatele Europene si precizeaza ca este un rezultat fabulos pentru sportul romanesc si pentru inotul din tara noastra. David Popovici a castigat medalia…

- Rezultat excelent pentru inotul romanesc! Robert Glința a cucerit medalia de bronz in proba de 50 m spate la Campionatul European de inot in bazin scurt (25 m) de la Kazan (Rusia; 2-7 noiembrie 2021), informeaza Federatia Romana de Natatie si Pentatlon Modern. In varsta de 24 de ani, Robert Glinta a…

- Marți, 2 noiembrie, prima zi a Campionatului European de inot in bazin scurt de la Kazan (2-7 noiembrie) a adus și cele dintai satisfacții pentru delegația Romaniei prezenta in Rusia. Robert Glința s-a calificat in semifinalele probei de 50 m spate cu al șaselea timp din serii. Sportivul in varsta de…