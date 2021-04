Bugetul Sector 1, cel mai mic din ultimii 11 ani. Care este motivul și ce se întâmplă cu investițiile Veniturile totale prognozate in 2021 vor fi cele mai mici din 2010 pana in prezent, se arata in proiectul bugetului Sector 1, supus dezbaterii publice. Procentual, scaderea este de 12%. Conform documentului, sunt estimate incasari de 1,068 mld. lei, in scadere cu 176 mil. lei fața de anul 2020. O principala cauza vine de la suma transferata de guvern din impozitul pe venit, cea mai importanta componenta din veniturile locale: acesta a fost diminuata cu 25% fata de anul trecut. Vestea buna pentru contribuabili este ca impozitele și taxele locale sunt bugetate la același nivel ca in 2020. Din perspectiva… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inca de miercuri, trei sectoare ale Capitalei sunt in scenariul roșu, cel mai afectat fiind Sectorul 1. Intrarea municipiului București in scenariul roșu ar insemna inchiderea școlilor, a domeniilor HoReCa și cultural, dar și a caselor de pariuri. Bucureștiul se indreapta spre scenariul roșu, iar epidemiologii…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, afirma ca Bucuresti are un potential extraordinar de dezvoltare a noilor industrii si va sustine, in dialogul cu Guvernul, rolul esential al Capitalei in domeniul IT, al inovatiei si al start-up-urilor, relateaza Agerpres. "Bucurestiul are un potential…

- "Bucureștiul are un potențial extraordinar de dezvoltare a noilor industrii, iar acest potențial trebuie puternic sprijinit de catre toate autoritațile publice. De aceea avem nevoie de un buget local bine construit, cu o componenta solida de finanțare de la bugetul de stat, dar și cu soluții de cofinanțare…

- Dezvoltatorul de origine spaniola Gran Via Real Estate anunța achiziția unui nou teren, localizat pe strada Fabrica de Gheața, in imediata vecinatate a Autostrazii Urbane, in zona Aviației. „Noul teren in suprafața de 2.395 mp ne va permite construcția unui proiect, de 90 de apartamente, pentru care…

- O mulțime de bucureșteni s-au confruntat in plina iarna cu lipsa apei calde și a caldurii. Primarul general al Capitalei explica faptul ca facturile acestora ar trebui sa scada „Am primit asigurari de la Termoenergetica, putem sa verificam, ca se platește exact cat este consumul de energie calorica.(…)…

- Locuitorii din Sectorul 2 al Capitalei au ramas, marți dimineața, fara energie electrica. Transelectrica precizeaza ca a avut loc un incident la statia de transformare Fundeni. „Incidentul a avut loc la ora 11:14, iar, pana la ora 11:40, toti consumatorii au fost realimentati. Este vorba despre un incident…

- Un numar de 449 de blocuri din sectorul 3 au ramas fara caldura si apa calda, iar in cazul altor cateva sute de blocuri din sectoarele 2 si 3 caldura si apa calda sunt furnizate sub parametri, echipele de interventie actionand pentru remedierea avariilor, a declarat duminica, pentru Agerpres, directorul…

- Catalin Drula, ministrul Transporturilor, a anuntat ca vineri a fost lansata licitația pentru largirea la 4 benzi a centurii Bucuresti, sectorul de sud-vest. Potrivit oficialului, valoarea estimata a proiectului este de aproximativ 700 de milioane de lei. “O veste buna: astazi s-a lansat licitatia pentru…