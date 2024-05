Stiri pe aceeasi tema

- Florin Piersic a fost operat, miercuri, in regim de urgența la Spitalul Foișor din București, in prezent fiind in ”stare stabila”. O echipa compusa din medici cu mai mult specialitați au decis efectuarea intervenției chirurgicale in regim de urgența in cazul actorului Florin Piersic, transmite miercuri…

- Florin Piersic a fost supus unei intervenții chirurgicale in urma careia i-a fost indepartata proteza de la genunchi. In prezent, marele actor se afla la secția ATI a SPitalului Foișor, dar starea sa este in continuare grava. Florin Piersic a fost transferat, astazi, la Spitalul Foișor din Capitala.…

- Actorul Florin Piersic a fost transferat joi la Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie si TBC Osteoarticular Bucuresti, la momentul internarii pacientul prezentandu-se cu o "stare generala grava", afirma reprezentantii unitatii medicale intr-un comunicat remis presei.

- Echipa medicala a anunțat ca vor fi efectuate investigații amanunțite, atat de laborator, cat și imagistice, pentru a determina cea mai potrivita conduita terapeutica in cazul actorului .„In cursul zilei de astazi, 09.05.2024, domnul Florin Piersic a fost transferat la Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie…

- Florin Piersic este transferat in aceste momente la Spitalul Foișor din Capitala. Marele actor va fi operat din nou de medici! Artistul nu trece prin cele mai bune clipe. Imagini exclusive! Cele mai noi informații despre starea lui de sanatate.

- Noi informații despre Florin Piersic! Marele actor urmeaza sa fie transferat chiar in aceste momente de la Institutul Național de Boli Infecțioase "Matei Balș" la o clinica privata din Capitala pentru a-i fi facuta o tomografie computerizata (CT).

- Seara trecuta, Florin Piersic a fost transferat de la Institutul Inimii, din Cluj Napoca, la Institutul Matei Balș din Capitala, cu un avion SMURD. Decizia ca Florin Piersic sa fie mutat de la Cluj-Napoca la București a fost luata de actor, impreuna cu familia sa, pentru a continua tratamentul cu antibiotice,…

- Medicul Sorin Paun, chirurg in cadrul Spitalului de Urgenta Floreasca din Capitala este urmarit penal pentru purtare abuziva fiind acuzat ca, in timpul unei operatii, in urma unei dispute cu echipa care il asista, a scos un electrocauter din pacienta aflata pe masa si l-a intepat pe un coleg medic.…