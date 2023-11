Stiri pe aceeasi tema

- Legea Pensiilor a creat disensiuni serioase in coaliția de guvernare. Liberalii susțin ca se vorbește despre bani care nu exista, in contextul in care nu a fost indicata o sursa de finanțare pentru majorari.In timp ce PSD iși asuma o creștere a pensiilor, PNL susține ca i se dau teme ministrului…

- In continuarea eforturilor de a educa tinerii in privința drepturilor și responsabilitaților lor legale, Casa Corpului Didactic (CCD Bacau) a organizat, și in acest an școlar, o serie de ateliere de lucru pentru elevi in cadrul campaniei de educație juridica. Vineri, 10 noiembrie, elevii și cadrele…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romașcanu, a oferit vineri una din cele mai dure reacții pe tema creșterii pensiilor, dupa apariția tensiunilor cu liberalii.Romașcanu s-a referit la opoziția facuta de liberali in coaliție și in special de ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, in interiorul Guvernului,…

- Ministrul Finanțelor a anunțat la conferința „Bugetul si finantarea Romaniei in 2024: la ce sa se astepte economia?” ca vor exista bugete generoase pentru Educație și Sanatate in 2024. In 2024, Romania se va axa pe absorbția banilor europeni. Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, prezent la conferința…

- Proiectul de lege privind bugetul de stat pentru 2024 ar trebui sa fie trimis la Parlament in cursul acestui an, din punctul meu de vedere, dar aici Coalitia de guvernare va hotari, a declarat, vineri, la finalul sedintei de Guvern, ministrul Finantelor, Marcel Bolos. "De saptamana viitoare vor incepe…

- Femeile insarcinate și persoanele insoțite de copii de pana in cinci ani vor avea prioritate la ghișee, case de marcat și casierii, atat la stat, cat și la privat. noua lege face referire și la locuri de parcare speciale pentru parinții cu copii mici. In caz contrar, amenzile pot ajunge pana la zece…

- Valoarea voucherelor de vacanța va crește la 1.600 lei pentru cei care au salarii de pana la 8.000 lei in mana, a anunțat ministrul Finanțelor. Marcel Boloș a ținut insa sa sublinieze ca va majora valoarea voucherelor de vacanta pentru ca acestea urmeaza sa fie impozitate cu 10% pentru contribuția la…

- Marcel Bolos a fost intrebat de jurnalisti, marti, de ce valoarea voucherelor de vacanta creste la 1600 de lei. “Pentru ca sa mentinem valoarea, fiindca ele vor fi incluse in baza de impozitare a CASS-ului, deci se va plati contributia la asigurarile sociale de sanatate si sa avem aceiasi bani pentru…