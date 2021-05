Stiri pe aceeasi tema

- Primarul PNL al Iașiului Mihai Chirica a reușit miercuri sa își asigure majoritatea în C onsiliul Local, astfel ca bugetul municipiului a fost adoptat la a treia încercare, dupa ce un reprezentant USR-PLUS a votat alaturi de consilierii PNL si PMP. Sedinta extraordinara a Consiliului…

- Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a anunțat ca bugetul orașului va fi propus spre aprobare miercuri pentru a treia oara. Acesta este rezultatul unei largi dezbateri politice, a precizat edilul. „Dupa doua runde intense și lungi de negocieri in plenul Consiliului Local asupra bugetului…

- Bugetul Capitalei a fost adoptat, vineri, dupa ce consilierii PNL si cei ai USR-PLUS au ajuns la o ințelegere in acest sens. Potrivit antena3.ro, 34 de consilieri au votat pentru, 5 impotriva si 15 s-au abtinut. Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat, de vineri dimineața, ca au fost…

- USR PLUS Iași solicita PNL Iași retragerea sprijinului politic acordat lui Mihai Chirica și spune ca o alianța intre USR PLUS și PNL poate fi formata numai „impotriva lui Mihai Chirica” și nu pentru susținerea lui. Scandalul de la Iași dintre USR PLUS și PNL continua, iar reprezentanții Alianței…

- Consilierii generali ai Capitalei au decis sa nu adopte bugetul aferent anului 2021 in ședința care a avut loc miercuri. Decizia a fost prefațata de ample tensiuni și declarații in contradictoriu intre reprezentanții USR – PLUS și primarul Nicușor Dan. In cazul bugetului, doar 17 consilieri au fost…

- Mihai Chirica, primarul Iașului, atrage atenția ca orașul risca sa se inchida. Edilul spune ca serviciile publice risca sa fie suspendate. Dupa o ședința care a durat 10 ore, doar PNL și PMP au votat proiectul de buget. Au fost 13 voturi „pentru” și un singur vot a lipsit pentru validarea bugetului.…

- Consilierii locali USR PLUS si cei de la PSD nu au vrut sa voteze, in sedinta extraordinara de joi, proiectul de buget pentru anul in curs propus de primarul Mihai Chirica. Dupa o dezbatere in plenul Consiliului Local Municipal Iasi de aproape opt ore pe amendamentele depuse de consilierii USR PLUS…

- Pentru ziua de joi, 22 aprilie, de la ora 14, este convocata ședința ordinara a consiliului local Gherla. Proiectul ordinii de zi 1.Referat și proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021. Obiectul prezentului proiect il constituie stabilirea volumului…