- Stau prea mult pe scaun sau la volan, deci trebuie sa primeasca șapte zile suplimentare de concediu in fiecare an. Așa suna pretenția angajaților de la un centru de asistența sociala din județul Neamț. In expertiza medicala se precizeaza și ca funcționarii de la birouri sunt supuși riscului de contaminare…

- Bugetarii din Neamț au ajuns sa ceara concediu mai mare cu 7 zile pentru stat prea mult pe scaun, la calculator sau la volan.Solicitarea a fost facuta de Centrul de Ingrijire și Asistența pentru Persoane Adulte cu Dizabilitați Targu Neamț, instituție subordonata Consiliului Județean de acolo.Cererea…

- Presedintele Joe Biden a ajuns luni dimineata intr-o vizita-surpriza la Kiev. Este prima deplasare a lui Biden in Ucraina de la inceputul invaziei Rusiei, in urma cu aproape un an, si este o surpriza, in conditiile in care Casa Alba anuntase ca presedintele nu are de gand sa mearga si in Ucraina, cu…

- Meteorologii au emis, sambata, o avertizare cod rosu de vant puternic pentru zonele monate din Suceava si Neamt, unde rafalele pot depasi 145 de kilometri la ora. Potrivit ANM, pana la ora 15.00, este cod rosu de vant puternic. Sunt vizate zonele de munte, de la peste 1.800 de metri altitudine, din…

- Forțele ruse au incercuit Bakhmut, un oraș cheie din regiunea Donbas din Ucraina, potrivit unui oficial rus, precizeaza Skynews. Ei se lupta pentru a prelua controlul asupra autostrazii care merge spre vest de la Bakhmut la Chasiv Yar, a declarat Yan Gagin, consilier al unui oficial inalt instalat de…

- „Filantropia Ortodoxa” Alba Iulia va ingriji 40 de adulți cu handicap la CIAPAD Ocna Mureș „Filantropia Ortodoxa” Alba Iulia va ingriji 40 de adulți cu handicap la CIAPAD Ocna Mureș Asociația „Filantropia Ortodoxa” Alba Iulia a fost declarata caștigatoare a procedurii de achiziție a serviciilor sociale…

- O alerta de raid aerian a fost declarata in ultimele momente in toata Ucraina, relateaza Sky News. Alerta vine in contextul in care forțele rusești continua sa bombardeze și sa bombardeze marți orașe și localitați din estul și sudul Ucrainei. Ieri, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat…

- Forțele ruse au „distrus” orașul Bahmut din estul Ucrainei, a declarat președintele Volodimir Zelenski, in timp ce armata ucraineana a raportat raiduri cu rachete, rachete și raiduri aeriene in mai multe parți ale țarii, relateaza The Guardian. Cele mai recente batalii din razboiul de noua luni și jumatate…