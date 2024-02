Stiri pe aceeasi tema

- La compania Aerostar, din Bacau, a avut loc, joi, 18 ianuarie, ceremonia de inaugurare a primului Centrui Autorizat de Mentenanța (reparații și revizie – MRO) pentru elicoptere americane S-70 BLACK HAWK®, fabricate de compania Sikorsky (parte a grupului Lockheed Martin). Centrul de Mentenanța este autorizat…

- Inceputul saptamanii aduce in centrul atenției Filarmonica Bacau, unde se desfașoara repetiții intensiva alaturi de Roman Reznik, talentatul dirijor și solist care va conduce concertul de joi, incepand cu ora 18:30, la Centrul de Afaceri și Expoziții Bacau. Programul concertului promite o calatorie…

- In aceasta imagine din centrul Bacaului, datata din inceputul anilor ’80, se vede o panorama uimitoare ce surprinde esența orașului in acea epoca. In centrul atenției se afla impunatorul Hotel Decebal, cu arhitectura sa distinctiva ce tradeaza trasaturile stilistice ale acelei perioade. Hotelul, aflat…

- Thermoenergy Bacau a emis astazi un comunicat de presa important, anunțand intreruperea temporara a furnizarii agentului termic in centrul orașului. Decizia a fost luata ca urmare a notificarii primite de la Delgaz, care va efectua lucrari de mentenanța la instalația de gaz din aceasta zona. In conformitate…

- Intr-o seara plina de promisiuni culturale, Centrul de Cultura “George Apostu” din Bacau, in colaborare cu Uniunea Armenilor din Romania – Sucursala Bacau, va invita joi, 7 decembrie 2023, la ora 17.00, sa participați la un eveniment de excepție sub numele de “Provocari Colocviale”. De aceasta data,…

- Astazi dimineața, in jurul orei 10.00, un incident tragic a avut loc in fața Palatului Administrativ, unde o eleva a fost lovita chiar pe trecerea de pietoni. Un șofer a ignorat conduita de siguranța in apropierea trecerilor pentru pietoni. Victima a fost transportata de urgența la spital pentru evaluare…

- Sala de kinetoterapie pentru persoanele cu dizabilitați inaugurata la centrul din Baia de Arieș Sala de kinetoterapie pentru persoanele cu dizabilitați inaugurata la centrul din Baia de Arieș De Sfantul Nectarie, la Centrul de Ingrijire și Asistența pentru Persoane Adulte cu Dizabilitați din Baia de…