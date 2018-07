Stiri pe aceeasi tema

- Peugeot a prezentat noul 508 SW, o varianta utilitara care se incadreaza cu standarde inalte in segmentul D al breakurilor. Amintim ca noul Peugeot 508, in caroserie liftback sau cum mai este numit – un coupe cu patru usi, a fost prezentat la Salonul Auto de la Geneva din primavara acestui an si am…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a scris, vineri, pe Facebook, ca lucrarile pentru utilitatile publice din cartierul Henri Coanda vor fi finalizate pana la sfarsitul acestui an, in prezent fiind realizate in proportie de 57%.

- Poate cea mai exclusiva masina din toate cele doar 25 care s-au facut, Koenigsegg Agera RS Gryphon a „renascut" si a devenit mai frumoasa. Fiind prezentat in premiera mondiala la Salonul Auto de la Geneva in 2017, exemplarul special nu a ajuns sa-l bucure pe proprietar dupa aceasta expozitie.

- Nervos ca i-a cerut actele, un sofer maramuresean a dat cu masina peste un politist local. Evenimentul a avut loc in cursul zilei de luni, 30 aprilie, pe Bulevardul Decebal din Baia Mare. Soferul care are aproximativ 60 de ani a incalcat mai multe reguli de circulatie, iar cand a coborat de la volan,…

- Liderul regimului de la Phenian si presedintele Coreei de Sud s-au intalnit acum cateva ore in zona demilitarizata de la frontiera dintre cele doua Corei. Momentul istoric a fost urmat la final de unul inedit. Kim Jong Un s-a urcat in limuzina sa, care a pornit apoi flancata de 12 bodyguarzi ce alergau…

- Liderul regimului de la Phenian si presedintele Coreei de Sud s-au intalnit acum cateva ore in zona demilitarizata de la frontiera dintre cele doua Corei. Momentul istoric a fost urmat la final de unul inedit. Kim Jong Un s-a urcat in limuzina sa, care a pornit apoi flancata de 12 bodyguarzi ce alergau…

- Jaguar marcheaza 50 de ani de la aparitia modelului care a ajuns in prezent sa fie numit in gama XJ! Masina care a fost alegerea liderilor in afaceri, a celebritaților, a politicienilor și a familiilor regale timp de cinci decenii, a fost creata in prezent intr-o editie speciala aniversara.

- O noua aparitie exclusiva pe drumurile moldovenesti. In capitala de nord a Republicii Moldova, Balti, a fost surprins un SUV Bentley Bentayga, dar nu unul obisnuit, ci unul rar si special, modificat de atelierul german de tuning Mansory.