Bucureștiul intră în scenariul roșu. Care sunt noile restricții Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) a decis, vineri, intrarea Capitalei in scenariul rosu, noile masuri fiind aplicate din data de 25 septembrie, de la ora 00.00, a anuntat Florela-Antonela Ghita, suprefectul Capitalei. Fostul prefect al Capitalei Alin Stoica a afirmat, vineri, ca Institutia Prefectului Bucuresti este sub presiune politica si nu respecta termenele legale pentru constatarea intrarii in scenariul rosu, in cazul in care incidenta trece de 3 la mia de locuitori. El a adaugat ca rata de infectare de 3 la mie in municipiu a fost depasita din 22 septembrie,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

