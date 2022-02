Rata de infectare cu noul coronavirus a crescut ingrijorator in București care bate orice record inregistrat pana acum: 35,31 la mia de locuitori. Anunțul a fost facut, miercuri, de Grupul de Comunicare Strategica, potrivit caruia, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 27.346 cazuri noi de infectare cu SARS-COV-2 si 176 decese. “In ultimele […] The post Bucureștiul bate toate recordurile la cazuri COVID. Rata de infectare de 35,31 la mie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .