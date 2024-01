Bucureştiul, acoperit de nămeţi! Cum explică prefectul Capitalei că utilajele n-au ieşit pe străzi, la deszăpezire Iarna s-a intors in forta in Romania! Noaptea trecuta a nins abundent in Capitala și mai multe zone din Romania, iar traficul a fost paralizat. Si sambata dimineata ninge abundent in partea de sud a țarii și in București. Potrivit meteorologilor, va continua sa ninga și in urmatoarele ore. Spre deosebire de ieri, temperaturile scad […] The post Bucurestiul, acoperit de nameti! Cum explica prefectul Capitalei ca utilajele n-au iesit pe strazi, la deszapezire first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

