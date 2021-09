București participă la „Săptămâna europeană a mobilității” cu evenimentul „Ziua porților deschise la Depoul Dudești” Capitala Romaniei este una dintre cele aproximativ 2.900 de localitati din peste 50 de tari care participa la “Saptamana europeana a mobilitatii” (16 – 22 septembrie 2021), cu initiativa “Ziua portilor deschise la Depoul Dudesti”, informeaza Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti – Ilfov. Potrivit sursei citate, duminica, 19 septembrie, in intervalul orar 11:00 – 14:00, portile depoului Dudesti din Bucuresti vor fi deschise publicului larg si vor putea fi vizitate diferite incinte ale acestei unitati de exploatare. “Aici, atat copiii, cat si tinerii si chiar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

